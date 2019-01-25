Возвращение блудного Марио: ради встречи с хозяином кот прошел 25 километров

За город питомца Владимир отвез еще в конце декабря. На даче завелись мыши, и Марио поручили исполнить свой кошачий долг. Однако каково было удивление хозяина, когда спустя месяц усатый оказался в родном дворе, в самом центре Екатеринбурга. Какое чутье его сюда привело, не понятно. По словам Владимира, кот дорогу запомнить не мог. Но ученых эта история не удивила — братья меньшие и не такое способны.