Возвращение блудного Марио: ради встречи с хозяином кот прошел 25 километров

Питомца оставили на даче ловить мышей, но он решил пойти домой

За город питомца Владимир отвез еще в конце декабря. На даче завелись мыши, и Марио поручили исполнить свой кошачий долг. Однако каково было удивление хозяина, когда спустя месяц усатый оказался в родном дворе, в самом центре Екатеринбурга. Какое чутье его сюда привело, не понятно. По словам Владимира, кот дорогу запомнить не мог. Но ученых эта история не удивила — братья меньшие и не такое способны.

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