В первый класс, как в первый раз: подать документы на запись в школу можно будет через МФЦ

В этом году в Екатеринбурге открыто 20 тысяч 184 места для первоклассников. И многофункциональные центры призваны разгрузить школы при приеме документов. Напомним, екатеринбуржцы могут подать заявление через портал госуслуг или в личном кабинете горожанина на сайте Екатеринбург.рф. После оформления электронной заявки родителям нужно в течение пяти рабочих дней принести подлинники документов в офисы МФЦ или в центр муниципальных услуг. Они будут работать даже в выходные.