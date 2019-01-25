В Екатеринбурге вернут 024 маршрутку.

Городские власти предложили три альтернативы отмененному автобусу

Уже с понедельника отмененный 024 маршрут частично начнет дублировать другой транспорт. Автобус 57А будет заезжать на Вторчермет, а 012 пойдет на Сортировку, до перекрестка Бебеля-Черепанова. Параллельно начнется конкурс среди перевозчиков. Даже если все сложится, и новый 024, наконец, свяжет Вторчермет и Сортировку, радоваться пассажиры будут недолго. 1 июля в городе начнется большая транспортная реформа, и все маршруты поменяют вновь. Цель изменений — создать сеть, построенную на пересадках. Единственное, что обещают власти, в этот раз, не рубить с плеча, а просчитать и оценить пассажиропотоки.

Также в разделе Дороги

В Екатеринбурге отменят две популярные маршрутки
27.12.2018
В Екатеринбурге отменят две популярные маршрутки
Последний шанс: за 024 автобус вступился уральский полпред Николай Цуканов
21.01.2019
Последний шанс: за 024 автобус вступился уральский полпред Николай Цуканов
Жители Вторчермета продолжают собирать подписи против отмены 024 маршрутки
16.01.2019
Жители Вторчермета продолжают собирать подписи против отмены 024 маршрутки
Когда полностью закончится реконструкция Макаровского моста
31.08.2018
Когда полностью закончится реконструкция Макаровского моста
Сегодня
В Екатеринбурге вернут 024 маршрутку.