В Екатеринбурге вернут 024 маршрутку.

Уже с понедельника отмененный 024 маршрут частично начнет дублировать другой транспорт. Автобус 57А будет заезжать на Вторчермет, а 012 пойдет на Сортировку, до перекрестка Бебеля-Черепанова. Параллельно начнется конкурс среди перевозчиков. Даже если все сложится, и новый 024, наконец, свяжет Вторчермет и Сортировку, радоваться пассажиры будут недолго. 1 июля в городе начнется большая транспортная реформа, и все маршруты поменяют вновь. Цель изменений — создать сеть, построенную на пересадках. Единственное, что обещают власти, в этот раз, не рубить с плеча, а просчитать и оценить пассажиропотоки.