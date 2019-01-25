Спасена! Путешественнице, выжившей в уральской тайге, стало значительно лучше

Операция, которую девушка перенесла накануне, прошла успешно

По словам медиков 40ой больницы, которые третий день борются за жизнь Елены Осиповой, в ее состоянии наметилась положительная динамика. После ампутации обмороженных ступней показатели работы всех органов и систем значительно улучшились. Аппарат искусственной вентиляции легких уже работает во вспомогательном режиме. В ближайшее время Елену будут готовить к пробуждению и полному переводу на самостоятельное дыхание. Учитывая, в каком состоянии пациентку доставили в Екатеринбург, это можно назвать чудом. После трех дней на морозе температура ее тела была всего 20 градусов.

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Спасена! Путешественнице, выжившей в уральской тайге, стало значительно лучше