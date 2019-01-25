Открытая проблема: жители Академического пожаловались на колодцы без крышек

Прохожие насчитали 9 ловушек

А между тем, в этом месте пересекаются сразу две тропы здоровья. Движение по ним достаточно интенсивное. Если провалиться в колодец, самостоятельно оттуда не выбраться. Ямы достаточно глубокие и не имеют никаких приспособлений. К тому же там проложены кабели высокого напряжения. Обнаружив рядом с колодцами подстанцию ЕЭСК, Городской дозор призвал на помощь энергетиков. И хотя эта сеть не стоит на балансе, они откликнулись на призыв.

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Открытая проблема: жители Академического пожаловались на колодцы без крышек