Открытая проблема: жители Академического пожаловались на колодцы без крышек

А между тем, в этом месте пересекаются сразу две тропы здоровья. Движение по ним достаточно интенсивное. Если провалиться в колодец, самостоятельно оттуда не выбраться. Ямы достаточно глубокие и не имеют никаких приспособлений. К тому же там проложены кабели высокого напряжения. Обнаружив рядом с колодцами подстанцию ЕЭСК, Городской дозор призвал на помощь энергетиков. И хотя эта сеть не стоит на балансе, они откликнулись на призыв.