Не то женская фигура, не то инструмент. Скульптура Сальвадора Дали оказалась в музее Высоцкого

Она связана с именами трех гениев – Дали, Ростроповича и Высоцкого

На создание этой скульптуры Сальвадора Дали вдохновило творчество Мстислава Ростроповича. Он решил нарисовать композитора, услышав его игру на виолончели. Позже по этим эскизам художник создал «Скрипку Энгра», которая так восхищала Владимира Высоцкого. Одна ее форма поражает воображение – кому-то она напоминает женскую фигуру, кому-то музыкальный инструмент. Загадочный экспонат екатеринбургские коллекционеры купили на аукционе и в честь Дня рождения барда выставили на всеобщее обозрение в «Высоцком».

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Не то женская фигура, не то инструмент. Скульптура Сальвадора Дали оказалась в музее Высоцкого