«Догонялки»: у Автовокзала столкнулись два автобуса

У мальчика ушиб колена, а у взрослых травмы посерьезнее: разбитые носы и сотрясение мозга. В основном, это пассажиры 047 маршрутки. В ней находилось три десятка человек, многие встали — они как раз собирались выходить. Удар был такой силы, что в автобусе вырвало поручень. Хотя, признаются очевидцы, водитель не превышал скорость. Он рассказал, что работает на общественном транспорте с 2010 года. По версии полицейских, причиной аварии стала скользкая дорога.