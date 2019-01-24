Уфологи съехались в Екатеринбурге на бал в честь кыштымского карлика Алёши

Куда же подевался Алешенька. Тайну знаменитого кыштымского карлика разгадывают его фанаты. Много ли неопознанного осталось в этой истории? А тут еще на носу и очередная годовщина таинственный истории группы Дятлова, погибшей на Урале 60 лет назад. Как связаны эти события, и кто же такой Алешенька?