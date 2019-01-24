Не время для уколов: врачи просят горожан повременить с прививками от гриппа

А если ввести вакцину в разгар эпидемии, есть риск серьезно заболеть. Из-за распространения простудных заболеваний в городе решили закрыть школы, кружки и детские сады для детей, непривитых от гриппа. Это — рекомендация санитарных врачей. Ограничения будут действовать до тех пор, пока в Роспотребнадзоре не объявят, что эпидемия пошла на спад. Причем, если поставить прививку не успели, сейчас делать ее опасно для здоровья. Дело в том, что если подхватить вирус сразу после вакцинации, болезнь будет протекать тяжелее, вплоть до осложнений. Впрочем, последнее слово остается за медиками.