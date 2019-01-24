На Кольцовской таможне устроили экзамен для лисы и енота

Экзотичных кандидатов пробовали на должность инспекторов

Дрессуре звери, как правило, не поддаются — слишком своенравные. Но кинологи все равно решили дать им шанс. Соискатели с любопытством разнюхивают обстановку. У них на таможне блат — лиса и енот принадлежат местным инспекторам Екатерине Николаенко и Марине Авакумовой. Обе женщины профессиональные кинологи, дрессируют собак — так что у них большой опыт общения с животными. Однако появление дома диких четвероногих принесло каждой много сюрпризов. Например, лис первое время выл и рычал, но быстро научился ходить в лоток и играть с псами в мяч. Еноты же по природе очень осторожные животные, поэтому Умка предпочитает искать самое вкусное, когда его никто не видит. Так что к оперативной работе звери приспособлены мало.

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