«Государство не просило вас рожать-2»: еще одна чиновница высказалась о родах

Скандал после этих слов поднялся такой же, как после высказывания Ольги Глацких. Новгородскому депутату Елене Писаревой тоже пришлось объяснять, что, ее не так поняли, что она не против поддержки семей, хотя хорошо бы заводить детей в более юном возрасте. Вполне вероятно, что за стадией «фраза вырвана из контекста» последуют более ясные извинения, как это было в случае с уральской чиновницей. Хотя правильнее было бы отказаться от решения сэкономить на матерях. Слишком болезненно общество реагирует на высказывания о тратах на социальную сферу и особенно на детей. Вот и в Свердловской области после скандала под названием «государство вам ничего не должно» не на словах, а на деле власти демонстрируют заботу о новорожденных. С этого года в роддомах начнут выдавать за счет бюджета приданое для малышей: коробки с одеялами, комбинезонами, чепчиками, распашонками, полотенцами и бутылочками.