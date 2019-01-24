Экс-министр экономики Александр Ковальчик перешел на работу в Администрацию

Губернатор Куйвашев уже освободил Ковальчика от занимаемой должности. О городском хозяйстве первый вице-мэр знает не понаслышке: Ковальчик раньше работал в мэрии и 8 лет возглавлял местный «Водоканал». Находясь на этой должности, он стал фигурантом уголовного дела о растрате, но был полностью оправдан. В администрации Александр Ковальчик займет пост Алексея Кожемяко, который на днях покинул пост ради работы в инновационном парке «Уралмашзавода».