Экс-министр экономики Александр Ковальчик перешел на работу в Администрацию

Он займет пост первого вице-мэра

Губернатор Куйвашев уже освободил Ковальчика от занимаемой должности. О городском хозяйстве первый вице-мэр знает не понаслышке: Ковальчик раньше работал в мэрии и 8 лет возглавлял местный «Водоканал». Находясь на этой должности, он стал фигурантом уголовного дела о растрате, но был полностью оправдан. В администрации Александр Ковальчик займет пост Алексея Кожемяко, который на днях покинул пост ради работы в инновационном парке «Уралмашзавода».

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