Женсовет: депутаты Думы Екатеринбурга создали свою женскую фракцию

По мнению дам, некоторых социальным проблем мужчинам не понять

Дамы решили дополнительно рассматривать вопросы, связанные с семьей и детьми, и работать с общественниками. Брать бастионы местной политики они собираются не только силой, но и обаянием: на первое заседание члены новой фракции пришли нарядными и успели обсудить запись в первые классы, обучение детей инвалидов, работу хосписа и отмену 024 маршрутки. Допускать мужчин на свои заседания женская фракция планирует. Дамы заявили, что они совсем не феминистки.

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Женсовет: депутаты Думы Екатеринбурга создали свою женскую фракцию