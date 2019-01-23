Женсовет: депутаты Думы Екатеринбурга создали свою женскую фракцию

Дамы решили дополнительно рассматривать вопросы, связанные с семьей и детьми, и работать с общественниками. Брать бастионы местной политики они собираются не только силой, но и обаянием: на первое заседание члены новой фракции пришли нарядными и успели обсудить запись в первые классы, обучение детей инвалидов, работу хосписа и отмену 024 маршрутки. Допускать мужчин на свои заседания женская фракция планирует. Дамы заявили, что они совсем не феминистки.