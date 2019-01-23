Выжившая: 31-летнюю туристку, которая трое суток провела в тайге, перевезли в Екатеринбург

Отставших от группы туристок, двух Елен, искали в горах под Карпинском трое суток. Спасателям мешала погода. Из-за сильной метели девушки сбились с пути. Дважды они связывались с МЧС по телефону 112 и сообщали, что находятся в заброшенной деревне. Но обнаружить их удалось только вчера. К сожалению, 35-летняя Елена Подкорытова, уже была мертва. Другая – Елена Осипова, едва дышала. Температура ее тела уже опустилась до 20 градусов! Но и это врачи назвали чудом, при такой погоде гибель наступает уже через 12 часов.