Сходить в кустики: водители автобусов превратили Основинский парк в туалет

На конечной остановке возле Основинского парка страждущих хоть отбавляй. Нужду они справляют прямо на глазах у прохожих. В транспортной компании признают, что проблема есть. Но, говорят, биотуалеты ставить бесполезно — работники маршруток ими пользоваться не умеют. Между тем, нарушение может вылиться в штраф. Если это не поможет, юристы советуют прибегнуть к более суровым мерам и статьям — водителей фактически можно наказать… за совращение несовершеннолетних.