Плата за сексуальную безопасность: Дмитрий Лошагин пожаловался на вымогательство в колонии

Фотограф, который сидит за убийство жены в 54-й колонии (это в Новой Ляле), пожаловался на насилие и вымогательство. Так, бывший начальник Сергей Созинов якобы требовал у него деньги, обещая обеспечить сексуальную безопасность. Однако в ГУФСИН слова не подтверждают, а экс-глава ИК выступил со встречным обвинением в клевете.