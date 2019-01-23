Плата за сексуальную безопасность: Дмитрий Лошагин пожаловался на вымогательство в колонии

Фотографа, осужденного за убийство жены, обещали не трогать за вознаграждение

Фотограф, который сидит за убийство жены в 54-й колонии (это в Новой Ляле), пожаловался на насилие и вымогательство. Так, бывший начальник Сергей Созинов якобы требовал у него деньги, обещая обеспечить сексуальную безопасность. Однако в ГУФСИН слова не подтверждают, а экс-глава ИК выступил со встречным обвинением в клевете.

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