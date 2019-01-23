Конная тяга к знаниям: свердловский первоклассник ездит в школу на лошади

От деревни Сапегина, где живет Артур, до Байкалово — 11 километров. Они словно граница между эпохами: первую половину пути ребенок преодолевает на одной лошадиной силе, вторую — на ста пятидесяти, что под капотом школьного автобуса. В 21 веке такое сложно представить, но прокурорская проверка подтвердила нарушение. Решить проблему с автобусом в школе не могут девятый год. Чтобы машина смогла забирать детей, дорога должна быть максимум четвертой категории. Сейчас там пятая. Только после суда сельская управа нашла в бюджете 5 с половиной миллионов на проектные работы. Их должны освоить в этом году.