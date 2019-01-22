Жителю Уралмаша повысили кварплату в четыре раза

Плата за комнату в декабре серьезно превысила привычную сумму

Счета за коммунальные услуги в этом доме выросли еще до обещанного повышения тарифов. У одного собственника сумма в квитанции увеличилась в 4 раза. В квартире три комнаты. И у каждой свой собственник. Поскольку люди друг другу не чужие, Иван платит сразу за всех. Но в этот раз сумма оказалась неподъемной — собственникам начислили 42 тысячи рублей.

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Жителю Уралмаша повысили кварплату в четыре раза