Жителю Уралмаша повысили кварплату в четыре раза

Счета за коммунальные услуги в этом доме выросли еще до обещанного повышения тарифов. У одного собственника сумма в квитанции увеличилась в 4 раза. В квартире три комнаты. И у каждой свой собственник. Поскольку люди друг другу не чужие, Иван платит сразу за всех. Но в этот раз сумма оказалась неподъемной — собственникам начислили 42 тысячи рублей.