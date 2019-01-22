Заброшенную больницу в Зеленой роще хотят превратить в элитный жилой комплекс

Необычный проект создали архитекторы бюро «Оса»

Разрушающееся здание вписали в современные стеклянные высотки. Эскизы архитектурное бюро опубликовало на своем сайте. Проект предусматривает 75 тысяч квадратных метров жилья — это больше, чем площадь сразу двух Центральных стадионов. Здание больницы при этом сохранят — ведь это объект культурного наследия. Правда, не факт, что проект реализуют именно в таком виде — авторы подчеркивают, что намеренно выбрали самый провокационный вариант, чтобы в обществе начали обсуждать судьбу больницы. Пока не проведен аукцион на продажу здания, сделать с ним ничего нельзя.

Также в разделе Город

Парк вместо парковки: площадку перед ТЦ на Металлургов реконструируют
24.09.2018
Парк вместо парковки: площадку перед ТЦ на Металлургов реконструируют
Парк в центре Екатеринбурга отремонтируют на деньги с продажи картин
10.01.2019
Парк в центре Екатеринбурга отремонтируют на деньги с продажи картин
На форуме «100+» обсудили строительство новых небоскребов
07.12.2018
На форуме «100+» обсудили строительство новых небоскребов
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Сегодня
Заброшенную больницу в Зеленой роще хотят превратить в элитный жилой комплекс