Заброшенную больницу в Зеленой роще хотят превратить в элитный жилой комплекс

Разрушающееся здание вписали в современные стеклянные высотки. Эскизы архитектурное бюро опубликовало на своем сайте. Проект предусматривает 75 тысяч квадратных метров жилья — это больше, чем площадь сразу двух Центральных стадионов. Здание больницы при этом сохранят — ведь это объект культурного наследия. Правда, не факт, что проект реализуют именно в таком виде — авторы подчеркивают, что намеренно выбрали самый провокационный вариант, чтобы в обществе начали обсуждать судьбу больницы. Пока не проведен аукцион на продажу здания, сделать с ним ничего нельзя.