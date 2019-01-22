В Екатеринбурге открыли музей хлеба

Открытие приурочили к юбилею «Подмосковного» батона

Нарезной против Подмосковного: в этой хлебо-булочной борьбе, победу давно одержал батон Подмосковный — самый популярный у уральцев. Местные пекари изготавливают его больше полувека, многое меняется — в основном в рецептуре, но кое-что остается неизменным. Это полоски на батоне. До сих пор их делают вручную специальной вилкой — за сутки выходит 18 тысяч буханок, отмеченных фирменным знаком. И если во всем мире люди отказываются от мучных изделий, то Урал идет в разрез с этой тенденцией.

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