Снова на улице. Знаменитая сказочница Вера Сибирева вновь продает свои книги на крыльце магазина.

Только теперь не маленькие брошюрки, а целый сборник «Бездонное озеро». Так бабушка хочет как можно быстрее распродать тираж.

Сборник Веры Васильевны уже продается в Доме книги на Антона Валека, но бабушка решила выйти на улицу, чтобы люди могли купить сказки без наценки. Каждый день она приносит к продуктовому магазину шесть экземпляров, они разлетаются в миг. Причём покупают издания не только екатеринбуржцы, но и жители других городов. Читатели специально приезжают за книгой, предварительно договорившись с писательницей. Вера Васильевна признается: рада такой популярности, ведь сейчас у нее новая мечта — напечатать второй сборник сказок.

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