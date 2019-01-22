Снова на улице. Знаменитая сказочница Вера Сибирева вновь продает свои книги на крыльце магазина.

Сборник Веры Васильевны уже продается в Доме книги на Антона Валека, но бабушка решила выйти на улицу, чтобы люди могли купить сказки без наценки. Каждый день она приносит к продуктовому магазину шесть экземпляров, они разлетаются в миг. Причём покупают издания не только екатеринбуржцы, но и жители других городов. Читатели специально приезжают за книгой, предварительно договорившись с писательницей. Вера Васильевна признается: рада такой популярности, ведь сейчас у нее новая мечта — напечатать второй сборник сказок.