Самолет Сургут-Москва захватил пьяный пассажир

Он потребовал срочно развернуть воздушное судно в сторону Афганистана. Но пилоты приняли решение сесть в ближайшем аэропорту — в Ханты-Мансийске. О захвате стало известно в четыре часа дня. На борту находилось около семидесяти пассажиров. Долетев из Сургута до Нягани, самолет начал разворачиваться в сторону ближайшего крупного аэропорта. Очевидно, о ЧП пилоты сообщили на землю, ведь к моменту посадки к терминалу съехались различные спецслужбы. По сообщениям СМИ, захватчика зовут Павел, он был неоднократно судим за преступления, совершенные в алкогольном опьянении. Его задержали, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.