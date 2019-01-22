Самолет Сургут-Москва захватил пьяный пассажир

41-летний мужчина потребовал развернуть судно в Афганистан

Он потребовал срочно развернуть воздушное судно в сторону Афганистана. Но пилоты приняли решение сесть в ближайшем аэропорту — в Ханты-Мансийске. О захвате стало известно в четыре часа дня. На борту находилось около семидесяти пассажиров. Долетев из Сургута до Нягани, самолет начал разворачиваться в сторону ближайшего крупного аэропорта. Очевидно, о ЧП пилоты сообщили на землю, ведь к моменту посадки к терминалу съехались различные спецслужбы. По сообщениям СМИ, захватчика зовут Павел, он был неоднократно судим за преступления, совершенные в алкогольном опьянении. Его задержали, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Также в разделе ЧП

В Среднеуральске собака напала на четырёхлетнюю девочку
16.01.2019
В Среднеуральске собака напала на четырёхлетнюю девочку
Сгорели заживо: дед с внуком-дошколёнком погибли в пожаре
10.12.2018
Сгорели заживо: дед с внуком-дошколёнком погибли в пожаре
Рукописи горят: работы скульптора Геворкяна погибли в огне
11.01.2019
Рукописи горят: работы скульптора Геворкяна погибли в огне
В Нижнем Тагиле в жилом доме 1954 года постройки рухнул потолок
14.01.2019
В Нижнем Тагиле в жилом доме 1954 года постройки рухнул потолок
Сегодня
Самолет Сургут-Москва захватил пьяный пассажир