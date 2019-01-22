Музей истории Екатеринбурга выпустил путеводитель по Уралмашу

Первый путеводитель посвящен Уралмашу. В нем, как в энциклопедии: редкие фотографии строительства заводского района и быта его обитателей. Они перекликаются с историями коренных уралмашевцев, что помогает рассказать о не самых знаковых, но интересных местах микрорайона. Горожане книгу уже оценили, но посетовали, что путеводитель получился достаточно тяжелым. Составители пообещали это учесть, они уже собирают материал для нового выпуска и просят горожан помочь в сборе материала.