Музей истории Екатеринбурга выпустил путеводитель по Уралмашу

Об интересных местах рассказывают сами жители через воспоминания

Первый путеводитель посвящен Уралмашу. В нем, как в энциклопедии: редкие фотографии строительства заводского района и быта его обитателей. Они перекликаются с историями коренных уралмашевцев, что помогает рассказать о не самых знаковых, но интересных местах микрорайона. Горожане книгу уже оценили, но посетовали, что путеводитель получился достаточно тяжелым. Составители пообещали это учесть, они уже собирают материал для нового выпуска и просят горожан помочь в сборе материала.

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Музей истории Екатеринбурга выпустил путеводитель по Уралмашу