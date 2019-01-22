Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко возглавил индустриальный парк

Новый руководитель займется вопросами развития перспективной промышленной площадки

В частности, курировать работу дочерних компаний — энергоснабжающей и водоканала. Уже известно, что Инновационный парк запустит два крупных проекта. Речь идет о привлечении крупного логиста для строительства большого контейнерного терминала на промплощадке УЗТМ. Кроме того, сейчас при посредничестве свердловского правительства идут переговоры с иностранным инвестором — крупнейшим в мире производителем редукторов — о создании совместного предприятия на заводе.

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