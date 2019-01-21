Вирус убивает. В Каменске-Уральском от гриппа умер мужчина

Жертвой гриппа стал 40-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями. По словам эпидемиологов, больных в городе на треть больше, чем, в среднем, в регионе. Врачи предупреждают, пока заболеваемость не пойдет на спад, не стоит беспечно относиться к своему здоровью. В людных местах и транспорте следует носить маски, дома — мыть руки и проветривать помещения. При первых симптомах гриппа нужно обращаться к медикам. Особенно, если инфекцию подхватил ребенок.