Вирус убивает. В Каменске-Уральском от гриппа умер мужчина

Сам город сейчас под карантином

Жертвой гриппа стал 40-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями. По словам эпидемиологов, больных в городе на треть больше, чем, в среднем, в регионе. Врачи предупреждают, пока заболеваемость не пойдет на спад, не стоит беспечно относиться к своему здоровью. В людных местах и транспорте следует носить маски, дома — мыть руки и проветривать помещения. При первых симптомах гриппа нужно обращаться к медикам. Особенно, если инфекцию подхватил ребенок.

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