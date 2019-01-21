Цыганское проклятье: на большие сроки осуждены фигуранты громкого дела о стрельбе на Депутатской

Новость о беспорядках в Цыганском поселке стала одна из самых громких в 2016-м. К дому на Депутатской тогда приехали 25 человек с ножами, битами, металлическими прутьями и пистолетами. Хозяину и его гостям пришлось обороняться. Как оказалось, молодчики пришли, чтобы отомстить. Накануне перестрелки хозяин дома Олег Шишов поссорился с одним из них на дне рождения. По материалам дела, тот решил устроить разборки, которые закончились кровавой трагедией. Найти зачинщиков помог один из участников — Руслан Оглы, который пошел на сделку со следствием. Из-за этого от него отвернулась вся родня.