Свобода дорогой ценой: житель дома сломал лифт, самостоятельно выбравшись наружу

По логике коммунальщиков, оплатить починку должны сами собственники жилья

Второй месяц жители вынуждены подниматься на своих двоих. Лифт вышел из строя, и перспективы его ремонта весьма туманны. Больше всех страдают мамочки с колясками. Они по несколько раз спускают и поднимают детей на руках. Соседи не раз обращались в управляющую компанию. Но там ремонтировать лифт не спешат — нет денег. А чтобы взять дополнительную плату с жильцов, нужно провести общее собрание.

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