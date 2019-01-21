Пустыня не покорилась уральскому гонщику: Сергей Карякин стал десятым в гонке «Дакар»

На огромной скорости багги вылетела с трассы и перевернулась

После переворота на трассе у машины искорежило весь левый бок. Но, увидев это, команда выдохнула: ведь до гонки механики просчитали, что в каждой аварии Сергей падает влево. Поэтому взяли в дорогу все необходимые детали. Правда, на ремонт ушло слишком много времени.

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