Последний шанс: за 024 автобус вступился уральский полпред Николай Цуканов

Пока их позиция была однозначна — без 24ого можно обойтись, ведь маршрут просто дублирует другие автобусы. К такому выводу чиновники пришли во время рейда по следам 024го автобуса. С утра пораньше они побывали на Сортировке и Вторчермете и оценили, как изменилась ситуация с отменой спорного маршрута. По наблюдениям ревизоров, ждать альтернативного транспорта приходится максимум 6 минут. А значит, претензии пассажиров, утверждающих, что они не могут выбраться в центр, не соответствуют действительности. Правда, чиновники побывали на самых оживленных остановках, не захватив микрорайоны Керамика и Заречный, которые больше остальных протестовали против реформы. Прислушаются ли теперь власти к мнению горожан и полпреда, станет известно на этой неделе.