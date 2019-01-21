Лунное затмение наблюдали в Екатеринбурге

Этот момент запечатлели сотни человек

Затмение началось около 9 утра. Оно было полным, но уральцы смогли наблюдать только его часть, потому что Луна очень быстро зашла за горизонт. Кульминацию природного действа увидели Москва, Лондон и Париж. Как описывали в соцсетях свои впечатления екатеринбуржцы, буквально за час спутник из идеально круглого превратился в кусочек сыра. Причем розового цвета. А в 11 часу совсем скрылся из виду.

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