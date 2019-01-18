Жители центра вынуждены платить за парковку у дома

Появится ли в Екатеринбурге карта резидента?

Не спасает даже прописка. Жители центра вынуждены платить за парковку у дома или оплачивать многотысячные штрафы. В зону платных стоянок попали сотни придомовых территорий. Новые транспортные правила по сути не оставили никакой альтернативы горожанам, кроме как забивать дворы автомобилями под завязку. Решить проблему помогла бы так называемая карта резидента. Появится ли она в Екатеринбурге — выяснил Городской Дозор.

Также в разделе Городской дозор

Где маршрутка? В Екатеринбурге со скрипом стартовала транспортная реформа
09.01.2019
Где маршрутка? В Екатеринбурге со скрипом стартовала транспортная реформа
Пожилая екатеринбурженка отстояла право не платить за домофон
16.01.2019
Пожилая екатеринбурженка отстояла право не платить за домофон
Гнилыми мандаринами завален двор и подъезд дома на Сортировке
10.01.2019
Гнилыми мандаринами завален двор и подъезд дома на Сортировке
Ограждение парка строители возводят посреди двора
14.12.2018
Ограждение парка строители возводят посреди двора
пятница 18 Января 2019
Жители центра вынуждены платить за парковку у дома