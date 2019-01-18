Не спасает даже прописка. Жители центра вынуждены платить за парковку у дома или оплачивать многотысячные штрафы. В зону платных стоянок попали сотни придомовых территорий. Новые транспортные правила по сути не оставили никакой альтернативы горожанам, кроме как забивать дворы автомобилями под завязку. Решить проблему помогла бы так называемая карта резидента. Появится ли она в Екатеринбурге — выяснил Городской Дозор.