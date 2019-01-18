В Екатеринбурге подняли стоимость проездного билета для льготников

Подорожает месячный тариф на четыре вида транспорта

Постановление уже подписано главой города. Однако, по словам чиновников, пассажиры повышения не заметят. Согласно документам, стоимость билета подняли на 19 рублей — раньше он стоил 450 рублей, а сейчас — 469. Но это, подчеркивают власти, не отразится на льготных категориях граждан. Проездной подорожал после ежегодной индексации. Другими словами, надбавку в 19 рублей пассажирам компенсируют. Это случится с 1 февраля. Воспользоваться билетом можно будет в любом общественном транспорте, кроме… 024 автобуса, который, похоже, не вернут, несмотря на протесты жителей.

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