В Екатеринбурге подняли стоимость проездного билета для льготников

Постановление уже подписано главой города. Однако, по словам чиновников, пассажиры повышения не заметят. Согласно документам, стоимость билета подняли на 19 рублей — раньше он стоил 450 рублей, а сейчас — 469. Но это, подчеркивают власти, не отразится на льготных категориях граждан. Проездной подорожал после ежегодной индексации. Другими словами, надбавку в 19 рублей пассажирам компенсируют. Это случится с 1 февраля. Воспользоваться билетом можно будет в любом общественном транспорте, кроме… 024 автобуса, который, похоже, не вернут, несмотря на протесты жителей.