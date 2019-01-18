Терминал по-уральски: гражданин Канады застрял в аэропорту Кольцово

Почему мужа свердловчанки не пропустили через границу?

Бывшего военного из Канады свердловские пограничники задержали после медового месяца с русской женой. 61-летний Андреас Кумер в свадебной суматохе не заметил, что его виза на посещение нашей страны однократная. И теперь он вынужден коротать время в стерильной зоне аэровокзала, где нет спальных мест. Драматизма истории добавляет его собачка, которая на чужбине не понимает чужой язык.

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Терминал по-уральски: гражданин Канады застрял в аэропорту Кольцово