Терминал по-уральски: гражданин Канады застрял в аэропорту Кольцово

Бывшего военного из Канады свердловские пограничники задержали после медового месяца с русской женой. 61-летний Андреас Кумер в свадебной суматохе не заметил, что его виза на посещение нашей страны однократная. И теперь он вынужден коротать время в стерильной зоне аэровокзала, где нет спальных мест. Драматизма истории добавляет его собачка, которая на чужбине не понимает чужой язык.