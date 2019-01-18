Скандально известный директор парка имени Маковского покидает свой пост

Центральный парк уже не будет прежним. Свой пост покидает его глава. На должности директора ЦПКиО, генерал-майор неоднократно оказывался в центре скандалов. В основном, из-за своеобразного видения будущего центрального парка. Одна аллея ратной славы, похожая на кладбище, и памятник пельменю чего стоят. О заслугах бравого офицера на культурном поприще — стихотворение штатной поэтессы Александры Аксеновой.