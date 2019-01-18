Скандально известный директор парка имени Маковского покидает свой пост

Роман Шадрин объявил, что написал заявление на увольнение

Центральный парк уже не будет прежним. Свой пост покидает его глава. На должности директора ЦПКиО, генерал-майор неоднократно оказывался в центре скандалов. В основном, из-за своеобразного видения будущего центрального парка. Одна аллея ратной славы, похожая на кладбище, и памятник пельменю чего стоят. О заслугах бравого офицера на культурном поприще — стихотворение штатной поэтессы Александры Аксеновой.

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