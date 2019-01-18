На экраны страны выходит фильм по роману Алексея Иванова о покорении Сибири

Автор романа отказался быть соавтором картины. Почему — объяснил продюсер фильма «Тобол» Олег Урушев. Создатели досконально восстановили эпоху Петра: снимали картину в сохранившихся с 18 века зданиях Тобольска, шили костюмы по настоящим камзолам того времени. Одних только пуговиц заказали на миллион рублей, пришлось платить даже за подвоз снега, который во время съемок растаял очень не во время. Тем не менее, бюджет картины сравнительно небольшой: около 500 млн. рублей. Это меньше чем у Викинга и Т-34. На экраны «Тобол» выйдет накануне 23 февраля.