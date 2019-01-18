Новый красочный маршрут создают художники из Екатеринбурга и Москвы по заказу местных промышленников. Те уверены, что малахитовая история Полевой реки привлечёт новых туристов и напомнит местным воспетую в бажовских сказах историю родного края.
Идолы древних металлургов: в Полевском появились объёмные картины из прошлого
Артефакты призваны рассказать историю города и горно-заводской цивилизации
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Идолы древних металлургов: в Полевском появились объёмные картины из прошлого