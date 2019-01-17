Ушел по собственному желанию: вице-мэр Кожемяко написал заявление

Заместитель Главы Екатеринбурга проработал в Администрации 20 лет

Алексей Кожемяко работал в мэрии с 1999 года. Начал с должности ведущего специалиста, потом возглавлял аналитический и земельный комитеты. С 2011го был заместителем сити-менеджера по вопросам жилищного и коммунального хозяйства, а в этом году, после выборов в городскую думу, стал вице-мэром нового главы уральской столицы Александра Высокинского. Ожидается, что теперь Алексей Петрович попрощается с политикой, сменив ее на карьеру в бизнесе.

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