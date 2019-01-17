Спасибо, что живые: пострадавшие в аварии на Фурманова выписываются из больницы

Под наблюдением медиков они пробыли больше двух месяцев, после того, как 14 ноября внедорожник на полном ходу сбил пешеходов на тротуаре. Двухлетний Иван перенес несколько операций на головном мозге, и одно из самых главных достижений малыша — это то, что он вспомнил родных и начал им доверять.