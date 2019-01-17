Нехорошая квартира: жители дома в Екатеринбурге отравляют жизнь соседям

По словам пострадавшей, причиной всех бед стала работа соседской вытяжки. В ее квартиру поступают неприятные запахи. Проводившие проверку специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение фенола. Из-за чего, уверена женщина, ухудшилось здоровье дочери. Соседка подтвердила, что проводит ремонт на кухне. Но в ее квартире едкого запаха нет. Вытяжку, уверяет, включает только, когда готовит обед. Да и проверки вентиляционной шахты никаких нарушений не выявили.