Нехорошая квартира: жители дома в Екатеринбурге отравляют жизнь соседям

У тех, кто снизу, в доме превышен уровень фенола

По словам пострадавшей, причиной всех бед стала работа соседской вытяжки. В ее квартиру поступают неприятные запахи. Проводившие проверку специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение фенола. Из-за чего, уверена женщина, ухудшилось здоровье дочери. Соседка подтвердила, что проводит ремонт на кухне. Но в ее квартире едкого запаха нет. Вытяжку, уверяет, включает только, когда готовит обед. Да и проверки вентиляционной шахты никаких нарушений не выявили.

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Нехорошая квартира: жители дома в Екатеринбурге отравляют жизнь соседям