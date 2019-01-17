Не подпишешь – не поедешь: жители Вторчермета и Сортировки продолжают защищать 024 маршрут

Пассажиры собрали уже около тысячи подписей

К представителям микрорайонов, которые раньше связывал 024ый, присоединился и городской союз ветеранов. По словам пенсионеров, ездить с пересадками, на чем настаивает мэрия, им тяжело. Напомним, отмена двух автобусных маршрутов – только начало масштабной транспортной реформы в Екатеринбурге. Ее цель — убрать дублирующие направления. Однако, по словам активистов, исчезнувшая 24ка — единственная возможность уехать, к примеру, с Керамики и Заречного, или без пересадок добраться до социально-важных объектов города.

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Не подпишешь – не поедешь: жители Вторчермета и Сортировки продолжают защищать 024 маршрут