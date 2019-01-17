Меж двух огней: арендаторы центра «Эма» оказались заложниками семейного скандала

Владельцы здания – бывшие супруги — делят территорию

Арендаторы верхних этажей крупного мебельного центра оказались в блокаде. Добраться до магазинов продавцы и клиенты могут теперь только по пожарной лестнице — входная группа разрушена, а двери забиты досками. В администрации говорят, это всего лишь ремонтные работы. Но местные сотрудники уверены: это передел собственности. Владельцы здания ссорятся так, что камни летят.

Также в разделе Общество

Цирк – наш: свердловские депутаты предлагают перевести его из федеральной собственности в областную
11.01.2019
Цирк – наш: свердловские депутаты предлагают перевести его из федеральной собственности в областную
В сети алкомаркетов «Красное и белое» прошли массовые обыски
27.12.2018
В сети алкомаркетов «Красное и белое» прошли массовые обыски
В России хотят ужесточить правила усыновления
10.01.2019
В России хотят ужесточить правила усыновления
Главный онколог Екатеринбурга возглавит местный горздрав
13.12.2018
Главный онколог Екатеринбурга возглавит местный горздрав
Вчера
Меж двух огней: арендаторы центра «Эма» оказались заложниками семейного скандала