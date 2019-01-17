Меж двух огней: арендаторы центра «Эма» оказались заложниками семейного скандала

Арендаторы верхних этажей крупного мебельного центра оказались в блокаде. Добраться до магазинов продавцы и клиенты могут теперь только по пожарной лестнице — входная группа разрушена, а двери забиты досками. В администрации говорят, это всего лишь ремонтные работы. Но местные сотрудники уверены: это передел собственности. Владельцы здания ссорятся так, что камни летят.