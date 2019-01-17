Маскарад во время ОРВИ: студенты-медики раздавали горожанам маски

Волонтеры выбрали самые людные места, где инфекция распространяется мгновенно — трамваи и метро

Всего за пару часов по общественному транспорту разошлось две тысяч защитных масок. Их во время акции не снимали и сами волонтеры. И неспроста. В Екатеринбурге вновь отмечают подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Горожан, в основном, косят два штамма вируса: свиной и гонконгский. За первые недели года количество больных выросло вдвое — в числах это 24 тысячи человек. Причем, одинаково страдают и дети, и взрослые. Чтобы защитить себя, врачи рекомендуют чаще проветривать помещение, мыть руки, носить в людных местах одноразовые маски, но, главное, не выходить из дома, если почувствовали недомогание.

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