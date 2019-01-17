Крещение без вреда для экологии: купели в Екатеринбурге вырезают обычными пилами

Нырнуть в веру с головой готовятся десятки тысяч православных свердловчан. Но священнослужители просят не путать святую традицию с обычным моржеванием. Поэтому прежде, чем зайти в ледяную воду, не стоит разогревать организм алкоголем. Сейчас в Екатеринбурге устанавливают и вырезают десятки купелей. На Верх-Исетском пруду пошли еще дальше – и создали экокупель. Полметра льда рабочим пришлось пилить вручную, отказавшись от бензопилы.