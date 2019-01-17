Джефф Монсон попал в уральскую больницу

Известный на весь мир боец смешанных единоборств был прооперирован в Миассе. Он давно готовился к замене тазобедренного сустава. Как рассказывают медики, случай был непростым — 90 боев на профессиональном ринге не могли не сказаться на состоянии пациента. Но все прошло успешно, Монсон начал процесс реабилитации. Несмотря на звездный статус, боец с уважением отнесся к персоналу клиники — он сам психолог по образованию, а его сын Джошуа учится на врача общей практики.