Без тормозов: в Березовском водитель врезался в дом

Машина снесла забор и чудом остановилась между двумя газовыми трубами. Несколько сантиметров и последствия могли бы быть куда серьезнее. Впрочем, и это ДТП для владелицы дома настоящая трагедия. Баба Фая признается: из-за ЧП не спала всю ночь, думала, как же теперь ей восстанавливать полуразрушенный дом. Виновник аварии с места скрылся. Пострадавшая говорит, что видела, как из машины выходят женщина и мужчина. Вероятно, они были пьяны. Полиция ищет очевидцев происшествия