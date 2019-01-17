Без тормозов: в Березовском водитель врезался в дом

Водитель влетел в постройку среди ночи и чудом избежал катастрофы

Машина снесла забор и чудом остановилась между двумя газовыми трубами. Несколько сантиметров и последствия могли бы быть куда серьезнее. Впрочем, и это ДТП для владелицы дома настоящая трагедия. Баба Фая признается: из-за ЧП не спала всю ночь, думала, как же теперь ей восстанавливать полуразрушенный дом. Виновник аварии с места скрылся. Пострадавшая говорит, что видела, как из машины выходят женщина и мужчина. Вероятно, они были пьяны. Полиция ищет очевидцев происшествия

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