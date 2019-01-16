Супруги из Екатеринбурга выиграли в лотерею 500 миллионов рублей

Везунчики улаживают последние формальности и похоже до сих пор окончательно не поверили в свое счастье. Оперативные траты уже определены, остается самое сложное — решить, на что еще можно пустить «непристроенные» десятки миллионов. Когда жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ — об этом в репортаже.