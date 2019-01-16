Супруги из Екатеринбурга выиграли в лотерею 500 миллионов рублей

Лишь спустя две недели супруги узнали, что стали теми самыми счастливчиками

Везунчики улаживают последние формальности и похоже до сих пор окончательно не поверили в свое счастье. Оперативные траты уже определены, остается самое сложное — решить, на что еще можно пустить «непристроенные» десятки миллионов. Когда жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ — об этом в репортаже.

Также в разделе Лица

Уральская невеста прославилась на всю страну
12.12.2018
Уральская невеста прославилась на всю страну
Юлия Савиновских переехала в Испанию из-за угроз
26.12.2018
Юлия Савиновских переехала в Испанию из-за угроз
На жительницу Первоуральска свалилась неожиданная слава и поклонники
17.12.2018
На жительницу Первоуральска свалилась неожиданная слава и поклонники
Искусство с чистого листа: эко-активистка рисует на кассовых чеках
05.12.2018
Искусство с чистого листа: эко-активистка рисует на кассовых чеках
среда 16 Января 2019
Супруги из Екатеринбурга выиграли в лотерею 500 миллионов рублей