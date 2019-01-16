Как изменятся цены на продукты из-за роста НДС

Цены на некоторые продукты подросли. Причем зачастую в магазинах, на рынках же пока еще держатся на прежнем уровне. Причина лежит на поверхности — с 1 января на 2 процента вырос налог на добавленную стоимость плюс подросли услуги ЖКХ. Но местами складывается ощущение, что некоторые торговцы откровенно пользуются ситуацией и что называется под шумок-либо поднимают цену на свою продукцию, либо начинают хитрить. Каким образом?