Как изменятся цены на продукты из-за роста НДС

Горожане стали жаловаться, что приходится больше денег оставлять в магазинах

Цены на некоторые продукты подросли. Причем зачастую в магазинах, на рынках же пока еще держатся на прежнем уровне. Причина лежит на поверхности — с 1 января на 2 процента вырос налог на добавленную стоимость плюс подросли услуги ЖКХ. Но местами складывается ощущение, что некоторые торговцы откровенно пользуются ситуацией и что называется под шумок-либо поднимают цену на свою продукцию, либо начинают хитрить. Каким образом?

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Как изменятся цены на продукты из-за роста НДС