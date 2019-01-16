Губернатор на поле: Евгений Куйвашев подвел итоги 2018 года

Важный поединок состоялся на Центральном стадионе

Новый формат был выбран для итоговой пресс-конференции главы региона. Как прошло общение с журналистами, острые моменты встречи и общий счет игры.
Футбольное поле Центрального стадиона покрыто снегом, зато под трибунами — на поле политическое выходит сборная губернатора во главе со своим капитаном Евгением Куйвашевым. Первый острый момент: в атаку с выгодной позиции идёт команда журналистов. Что насчет метро, если заявка Екатеринбурга на ЭКСПО проиграла? Губернатор защищается, точнее — обещается.

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Губернатор на поле: Евгений Куйвашев подвел итоги 2018 года