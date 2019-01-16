Горгаз и МЧС обходят дома из-за участившихся ЧП с газом

Малыши чудом выжили, ведь ЧП случилось ночью. Скорее всего причиной стала неправильная установка газового водонагревателя. Он находился в ванной без окна, что запрещено правилами. Из-за участившихся ЧП, связанных с газом, инспекторы МЧС сегодня вышли в профилактический рейд. Чтобы еще раз предупредить о серьезной опасности.