Горгаз и МЧС обходят дома из-за участившихся ЧП с газом

В Сухом Логу двое детей отравились угарным газом из-за неисправности водонагревателя

Малыши чудом выжили, ведь ЧП случилось ночью. Скорее всего причиной стала неправильная установка газового водонагревателя. Он находился в ванной без окна, что запрещено правилами. Из-за участившихся ЧП, связанных с газом, инспекторы МЧС сегодня вышли в профилактический рейд. Чтобы еще раз предупредить о серьезной опасности.

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Горгаз и МЧС обходят дома из-за участившихся ЧП с газом