Запретить домашние обеды между уроками собираются на федеральном уровне. Логика Роспотребнадзора понятна: без холодильников самодельные обеды могут испортиться и… испортить здоровье учеников. Чтобы у бактерий и несварения не осталось шансов, ведомство запретит использовать в школьных столовых алюминиевую и пластиковую посуду, предъявит новые требования к комбинатам питания. Следить за ними и за меню смогут специальные бракеражные комиссии, куда может войти любой родитель.
Ешь, что дают: в школах законодательно запретят домашнюю еду
Приносить с собой особое питание можно будет только по специальному разрешению
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вторник 15 Января 2019
Ешь, что дают: в школах законодательно запретят домашнюю еду