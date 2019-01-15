Ешь, что дают: в школах законодательно запретят домашнюю еду

Приносить с собой особое питание можно будет только по специальному разрешению

Запретить домашние обеды между уроками собираются на федеральном уровне. Логика Роспотребнадзора понятна: без холодильников самодельные обеды могут испортиться и… испортить здоровье учеников. Чтобы у бактерий и несварения не осталось шансов, ведомство запретит использовать в школьных столовых алюминиевую и пластиковую посуду, предъявит новые требования к комбинатам питания. Следить за ними и за меню смогут специальные бракеражные комиссии, куда может войти любой родитель.

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Ешь, что дают: в школах законодательно запретят домашнюю еду